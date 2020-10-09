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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis tatil karşılığında vatandaşlık dağıtmış

Demirören Haber Ajansı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Seyşeller’e tatile gitmek için kullandığı özel jetin sahibi Suudi Abdurrahman Mahfuz'a, annesi ile babasına, eşlerine, eşlerinin anne ile babalarına ve çocuklarına olmak üzere toplam 42 kişiye vatandaşlık verdiği ortaya çıktı. Avrupa Birliğine (AB) üye olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı da belirlenmişti.

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Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis'in vatandaşlıklarla yaptığı araştırmaya yönelik açıklamasını manşetlerine taşıyan Rum medyası, "Haremleriyle birlikte vatandaş oldular" başlığını kullandı. Mihailidis açıklamasında Bakanlar Kurulunun yatırımcıya vatandaşlık verebileceğini ama yatırımcıların ailelerine verilmesinin doğru olmadığını söyledi. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol'daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye de hızlı bir prosedürle vatandaşlık verdiğini yazan Rum medyası, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

6 milyar 600 milyon euroluk gelir

Rum yönetiminin 2013'ten bugüne kadar toplam 6 milyar 600 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 1,2'sine tekabül ettiği bildirildi. Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının ise şu an 700 kişi olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi’nde vatandaşlık almak için 2,5 milyon euroluk yatırım yapma şartı bulunuyor.

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