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Ankara'da psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu: 1 yaralı, 5 kişi de dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, psikiyatri servisinde yatan bir hastanın yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangını çıkaran kişi yaralanırken, 5 hasta da dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Altındağ ilçesinde bulunan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin koronavirüs ve psikiyatri hastalarının kaldığı binada, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

F Blok 1'inci kattaki psikiyatri kliniğinde yatan bir hastanın yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Binanın diğer katları da duman doldu. Yangın alarmının devreye girmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yatağını ateşe veren yaralandı
İtfaiye erleri, binada mahsur kalan hastaları tahliye etti. Yangında yatağını ateşe veren kişi yaralanırken, binada yatan hastalardan 5'inin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen hastalar  sedyelerle Acil Servis'e götürülürken, diğer hastalar da polikliniklere götürüldü.

Yangın kontrol altında
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erleri binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Sağlık çalışanları, içeride kalan hasta olması ihtimaliyle hastane bahçesinde bekleyen hastalara yoklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri servisinde bir hastanın yatağını yakması sonucu yangın başlamıştır. Yangın nedeniyle katta bulunan hastalarımız, hastane içinde diğer kliniklere nakledilmiştir. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmamıştır. Hastanemiz hizmetine aralıksız devam etmektedir" denildi. 

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