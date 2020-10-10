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Kadro dışı kalan Boyd'un hocasından Beşiktaş'a tepki

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'un gelecek kariyeriyle ilgili "Bu pek iyi bir durum değil" dedi.

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ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Berhalter, Beşiktaş'ın Boyd'u geç kadro dışı bırakmasını eleştirdi.

"Bu pek iyi bir durum değil" 
Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil."

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