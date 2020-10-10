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Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Arsenal, Mesut Özil ile yolları ayırmak için fesih görüşmelerine başlıyor. Sözleşmesi 2021'de biten Mesut'un yeni adresinin MLS olacağı iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i gözden çıkarmış durumda. Daily Mail'e göre Londra ekibi, Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek adına yeniden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

13 milyon Pound'un hepsini istiyor
Arsenal, haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil ile yollarını ayırmak istese de son iki haftada yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinden geri kalan 13 milyon Pound'luk tutarın neredeyse tamamını istediği belirtiliyor.

Yeni durağı ABD
Mesut Özil'in, sözleşmesi 2021'de biterken, oyuncunun fesih sonrası ABD MLS takımlarına gidebileceği belirtildi.

Kadroya alınmadı
Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mart ayından bu yana Mikel Arteta tarafından da görevlendirilmiyor. Yıldız oyuncunun ismi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Fenerbahçe ile de geçmekteydi.

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