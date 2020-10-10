Samatya'da balıkçı teknesi alabora oldu 2 kişi öldü yaralılar var

Samatya sahili açıklarında balıkçı teknesi alabora olurken 2 kişi öldü, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Valiklik, alabora olan tekneyle ilgili açıklama yaptı. Kurtarılan balıkçı ise acı gerçeği anlattı.

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Olay, Fatih Samatya Sahili açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle avlanmak için denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize attı.

Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Yan yatan teknede bulunan balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Denize düşen kişi için arama başlatıldı. Yan yatan tekneden kurtarılanlar Yenikapı'da zabıta noktasına çıkartıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zabıta noktasında bulunan görevliler, kazazedelere çay ikram etti. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.

"Balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı''

İçerisinde 13 kişinin bulunduğu ve alabora olarak batan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik, "Balığı yakalamıştık ağa sarmıştık. En sonunda balık sıkıştırdığımız yerden içeri almaya çalıştık biraz balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı iki kişi hariç. Onlar vefat ettiler Çetin ile Hasan. aşçı vardı o da ambardaydı. Onu 4 buçuk saat sonra kurtarıldı. Onlar buradalar şuan iyiler" diye konuştu.

Valilikten batan tekneye ilişkin açıklama

Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir.

Başsağlığı mesajı

Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. " denildi.

Alabora olan teknede ölen kişinin fotoğrafı.

"Hiç anlamadığımız bir olay''

45 yaşındaki tekne kaptanı Ufuk Yar, "Hiç anlamadığımız bir olay. Sürekli yaptığımız bir şeydi ama hiçbirimiz anlayamadık. Yani o kıtal dediğimiz olay içeriye alırken zaten bu iş başımıza geldi. Hepimiz aynı yerdeydik. Hepimiz teknenin altında kaldık. Biz kurtulabildik, 2 arkadaşımızı kurtaramadık. Kıtalı basarken teknemiz bir anda alabora oldu. Alabora olunca da hepimiz tekneyle birlikte alabora olduk." dedi.

"Balıkların fazla gelmesi olayı doğru diyebilirim''

Katan Yar, "Balıkların fazla gelmesi olayı doğru diyebilirim. Aslında fazlasından da değil, dengesiz olmasından dolayı. Hiçbir şey yoktu diyorum ya biz anlamadık bile. Kim ister ki 2 insanın canına kıymak, malını parçalamak. Sayı olarak normaldik. Teknenin alacağı kadar işte. Hepimiz teknenin altında kaldık. Allah bir güç verdi biz kendimizi kurtardık. Yardımcı botumuz vardı ona çıktık. Yarım saat yardım bekledik" şeklinde konuştu.