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Osman Müftüoğlu:Yağmurda ıslanan maske işe yaramıyor

Sonbaharla birlikte yağmurlar da arttı öte yandan vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Peki yağışlı havada maske nasıl kullanılacak? Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu'nun bu konuda dikkat çeken uyarıları var.

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Osman Müftüoğlu, yağmurlu havaların pandemi açısından bir önemi olduğunu söyledi ve maske konusunda uyardı.

"Koruyucu maskelerin etkisi yağmurda ıslandıkları takdirde ciddi ölçüde azalabiliyor. Zira çok iyi biliniyor ki nemli ve ıslak maskelerin koronavirüsü filtre etme yetenekleri minimuma iniyor." ifadelerini kullanan Müftüoğlu yağmurun maskenin koruyucu özelliklerini ortadan kaldırdığını açıkladı. Osman Hoca şunları kaydetti:

İşte bu nedenle yağmur nedeniyle ıslanan maskelerin süratle değiştirilmesinde fayda var. Aklınızda olsun, nemlenen maskeler bile gücünü kaybedebiliyor.

Bilim Kurulu’nun son yaptığı toplantıda test sayısının arttırılması ve “testlerin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da çoğaltılması yönünde” görüş birliğine varıldığını bildiren Osman Müftüoğlu, “Zararın neresinden dönersek kârdır” diyelim ve Bilim Kurulu’na da sevgili Sağlık Bakanımıza da teşekkür edelim. Kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

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