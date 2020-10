Yüzüne asit atan saldırganı affeden Berfin'den itiraf: Pişmanım

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i (23) affederek şikayetinden vazgeçen Berfin Özek (20), "Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit atıp, kaçtı.

Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

Bodrum'da tedaviye alınan Berfin Özek, sağ gözünü kaybetti ve geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ile dudağı yeniden yapıldı. Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.

13 yıl 6 ay hapis cezası

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

'Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi?'

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek, karar sonrasında "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" dedi.

Şikayetini geri aldı

9 Nisan günü Berfin Özek, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. 11 Nisan günü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak avukatı Mehtap Sert'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özek'in, Avukat Sert ile yaptığı konuşmaları yayınladığı paylaşımda, "O orada dört duvar arasındayken benim içim rahat değil. Sayfalarca mektup yazdık birbirimize. Ben hakkımı helal ettim ona. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor" ifadesi dikkat çekmişti.

'Travma içerisindeyim'

Aradan geçen ayların ardından Berfin Özek, verdiği karardan pişman oldu. Casim Ozan Çeltik'i affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Özek, o dönem çok büyük bir travma içerisinde olduğunu söyledi. Ruhen ve bedenen kendisini o zamanlar çok kötü hissettiğini aktaran Özek, "Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu verdiğim karar, yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Kendi kendimi sorgulamaya başladım, 'Berfin sen ne yapıyorsun?', 'Sen neredesin, sen bu değilsin, kendine gel'. Kendi kendimle konuştum 'Bu karar yanlış, ailene dönmelisin, ailene gitmelisin'. Ailem her zaman yanımdaydı. Vermiş olduğum kararı desteklemiyorlardı hiçbir zaman. 'Kızım verdiğin karar yanlış, gel' dediler. Her zaman arkamda durdular. Ben şu an kendimi toparlamış bir durumdayım. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu.

'Kendime çok şaşırıyorum'

O dönem Casim Ozan Çeltik ile mektuplaştığını ve konuştuğunu anlatan Özek, şöyle devam etti: "Evet, mektuplaştık. Bu süreçte konuşma fırsatımız da oldu. Ama hiçbir zaman o konuyla alakalı konuşmadık. 'Beni affeder misin bilmiyorum ama ben çok pişmanım' dedi. 'Yapılmayacak bir şey yaptım, tüm suç bende' dedi. O anki psikoloji ile ben de bu kararı aldım. Şu an 'Böyle bir şey yapar mısın' deseniz, yapmam. O anki boşluğuma geldi ve inanın çok yanlış bir karar. Ve şu an kendime çok şaşırıyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum ve evet ailemin yanındayım. Kadın dayanışması halen sürüyor. Bu yaşadığım şey aslında bana güç veri diyebilirim. Çünkü insan düşünüyor; neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. İnsan her zaman doğru karar veremiyor. O anki boşluğa düştüğüm için doğru karar veremedim. Bundan sonra yardıma muhtaç olan, şiddete maruz kalan insanların har zaman yanında, arkasında olacağım. Bu tür durumların meydana gelmemesini gönülden çok istiyorum. İnşallah tekrar tedaviye çağrılacağım. Bu süreçte gerçekten heyecanlıyım. Tekrar bir tedavi süreci, tekrar bir değişim. Göz kapaklarım yapılacak. Biliyorsunuz sağ gözüm görme yetisini kaybetti, sol gözümde ilerleme çok fazla derecede. Tekrardan göz kapaklarım yapılacak, göz ameliyatlarına gireceğim."