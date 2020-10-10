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Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: Çok sayıda yaralı var

ANKARA'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken, yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

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Ankara'dan sabah saatlerinde feci bir kaza haberi geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

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