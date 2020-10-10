Avrupa'nın devleri Ozan Tufan'ın peşinde

Geçtiğimiz yıllarda Premier Lig’in kapısından dönen Ozan Tufan performansını artırınca yine devlerin dikkatini çekti.

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Türkiye'nin Almanya ile oynadığı maçta harika bir gole imza atan ve gösterdiği performansla otoritelerden tam not alan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Almanya maçında attığı golle alkış alan millî oyuncuyu İngiltere dışında Almanya ve Fransa’dan kulüpler yakından takip ediyor.

Serbest kalma bedeli 20 milyon avro

Daha önce Crystal Palace, Everton ve Tottenham scoutlarının yakından takip ettiği Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon avro.