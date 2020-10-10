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CNN Türk sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı

CNN Türk'te yayınlanan 'Güne Merhaba' programının sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kaya, hastanede tedavisine başlandığını açıkladı.

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CNN Türk'ün tanınmış sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kaya, "Covid'le tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın." dedi.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Duygu Kaya, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

Herkese tek tek teşekkür ederim. Şu an hatrı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:)Yakalanan herkese şifa diliyorum.

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