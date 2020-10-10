Tolgay Arslan: Fenerbahçe’de bir türlü hazır olamadım

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra Udinese'ye imza atan Tolgay Arslan, ''Beşiktaşlılar’ı üzmek istemedim, Fenerbahçe’de bir türlü hazır olamadım.'' dedi.

Abone ol

Yaklaşık 5 yıl önce Hamburg’dan Beşiktaş ’a transfer olan Tolgay Arslan, 2019 Ocak ayında da Siyah-Beyazlılar’dan olaylı bir şekilde ayrılıp, Süper Lig’in bir başka devi Fenerbahçe ’nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon öncesi ise Kanarya ile karşılıklı olarak anlaşarak serbest kalan Tolgay, İtalyan ekibi Udinese’ye imza attı. Artık Çizme’de kariyerini sürdüren 30 yaşındaki oyuncu, Fanatik'e konuştu.

Türkiye’nin iki büyük kulübünde oynadım. İyi sezonlar geçirdim ve iyi işler de yaptım. Kimseyle kötü olmak istemedim. Beşiktaşlılar’ı üzmek istemedim, Fenerbahçe’de bir türlü hazır olamadım. Olumsuz anıları geride bıraktım ve güzel olanları hatırlayacağım. Hiçbir kararımdan dolayı da pişman değilim.

Udinese’ye transferin nasıl gerçekleşti. Hannover’e gideceğin düşünülüyordu?

Fenerbahçe’den güzel bir şekilde ayrıldım. Serbest kalınca da daha çok seçenek önüme çıktı. Hannover’le görüştüm ama şartlar uygun olmadı. Bu sırada Udinese’nin teklifi geldi ve İtalya Ligi Serie A da dünyanın en büyük ligleri arasında yer aldığı için çok düşünmeden teklifi kabul ettim.

İtalyan futbolu hakkında ne düşünüyorsun?

Açıkçası dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynayacağım için mutluyum. Burada daha çok gelişeceğimi ve yeni şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Lig de her yıl daha güçlü ve daha iyi bir seviyeye geliyor. Burada sert ve disiplinli bir futbol anlayışı var. İnşallah en kısa zamanda buraya adapte olurum ve başarılı bir performans ortaya koyarım. İtalya’ya tatile de geliyordum. İnsanları da çok sıcak. Yaşam stili ve futbola bakış olarak Almanya-Türkiye karışımı diyebilirim.

Udinese Kulübü ve ilk iki maçındaki performansın hakkında neler söylersin?

Sağlık kontrollerim 3-4 gün sürdü. Bu süreçte 3-4 kez idmana katıldım. Takımda tempo çok yüksek. Takımın iyi yerlere gelme hedefi var. Sert ve kaliteli bir takıma sahibiz. Herkes beni çok sıcak karşıladı. Sadece 1 hafta takımla idman yapmama rağmen hocam bana Verona karşısında ilk 11’de şans verdi. 1-0 kaybettik ama oyunda kaldığım süre boyunca iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Roma maçında da iyi oynadık ve fırsatlar yakaladık ancak 1-0 kaybettik. Dediğim gibi burası zor bir lig. Ancak milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. Umarım oynadığım futbolla insanları burada mutlu ederim.

Aile dostunuz Simon Kjaer, Milan’da forma giyiyor. Bu da transfer kararında etkili oldu mu?

Kjaer’in burada olmasının kararımda bir etkisi olmadı. Dediğim gibi Serie A’dan teklif gelince çok düşünmedim. İtalya’da kendime gelmek ve eski gücüme kavuşmak istiyorum. Burada bana zaman veriyorlar ve yüzde 100’üme gelince de takıma daha iyi katkı sağlayacağıma inanıyorum. Tabii ki Kjaer’le de konuştuk ve Milano, buradan sadece 3 saatlik uzaklıkta. Elbette onunla görüşeceğiz.

Senin gibi Vedat Muriç de İtalya’ya gitti. Vedat, Lazio’da başarılı olur mu?İnşallah çok başarılı olur. Çünkü Vedat, kaliteli ve çok iyi bir oyuncu. Ancak ona da kulübünde zaman verilmesi gerek. Serie A, kolay bir lig değil. Fiziksel, zihinsel ve taktik olarak zor bir lig. Onun da gerçek kalitesini Lazio’da göstereceğine inanıyorum.