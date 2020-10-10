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Van’da PKK/KCK’nın basın ve kültür yapılanmasına yönelik operasyon: 4 tutuklama

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve Basın Kültür Ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6 Ekim 2020 günü yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca (Ş.E.) ve (F.Ç.) Adli Kontrol Şartıyla Serbest, A.B., N.S., Ş.A. ve C.U. isimli 4 şüpheli tutuklandı” denildi.

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