BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  POLİTİKA

Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Ceyhun’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan para için eğiliyor' yalanıyla ilgili yeni açıklaması olay oldu
Galatasaray maçında skandal! Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı
Youtube'a video yükleyip tek tek tespit edip yorum yazandan 2500 TL istedi
Osman Müftüoğlu:Yağmurda ıslanan maske işe yaramıyor
Kaynanasını virüs bulaştırmasın diye öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 maddelik çözüm önerileri kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Avrupa'nın devleri Ozan Tufan'ın peşinde
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: Çok sayıda yaralı var
Şenol Güneş'in gözüne girdi! Efecan Karaca'ya ödül
Fransa Açık'ta finalin adı Djokovic-Nadal
Mustafa Namlı kimdir ne iş yapar Nur Tuğba Namlı eşi kaç yaşında?
Yorumlar