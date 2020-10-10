Malatya'da komşu kavgasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı

MALATYA'da, komşu 2 aile arasında çıkan kavgada, bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Kavga, Beydağı Mahallesi'nde bu sabah yaşandı. Komşu 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, pompalı tüfeği ile rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ali S., Baki K. ve Yavuz S., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis ise kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.