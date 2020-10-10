BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan ateşkesi sonrası ilk açıklama

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 12.00'den itibaren yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Abone ol

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda 10 saat süren toplantı sonrası varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Dağlık Karabağ'daki ateşkes yerel saatle 12.00'de başladı. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.

''Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir''
İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

İlgili Haberler
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ateşkesi başladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan para için eğiliyor' yalanıyla ilgili yeni açıklaması olay oldu
Youtube'a video yükleyip tek tek tespit edip yorum yazandan 2500 TL istedi
Osman Müftüoğlu:Yağmurda ıslanan maske işe yaramıyor
Kaynanasını virüs bulaştırmasın diye öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 maddelik çözüm önerileri kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
Fenerbahçe'de 18 transferden sonra acı itiraf: Biz yanlış yaptık
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Malatya'da komşu kavgasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Tolgay Arslan: Fenerbahçe’de bir türlü hazır olamadım
CNN Türk sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
Cuma günü okunacak hacet duası ne zaman kaç kere okunur?
Yorumlar 20 yorum