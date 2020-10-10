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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'da başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınına ilişkin çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı'nın, Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'daki yangın hepimizi derinden üzdü, ciğerimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza geçmiş olsun. İskenderun Başsavcılığı, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor" dedi.

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