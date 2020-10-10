Marcao Halil Dervişoğlu'na tokat attı mı? Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi. Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi. Yaşanan hadisenin ardından Halil Dervişoğlu ve Galatasaray Kulübü açıklama yaptı.

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Süper Lig'e verilen arada Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

Marcao tokat attı mı?

Fanatik'in haberine göre; Galatasaraylı Marcao'nun maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi. Daha sonra iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ''Tokat atma olayı falan yok. Marcao ile Halil arasında bir itişme oldu. Sonrasında barıştılar. Maç 10 dakika daha devam etti. Yağmur şiddetlenince maçı bitirme kararı aldık.'' dedi.

Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti!

İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti. Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. Resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

Halil Dervişoğlu: Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler oldu

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur."

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü, tokat iddiaları üzerine şu açıklamayı yaptı; "65. dakikada milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır."