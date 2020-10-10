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Seferber oldular! Hatay’daki yangın yeniden evlere sıçradı

HATAY'ın Belen ilçesinde dün çıkan ve halen söndürülemeyen orman yangını bugün yeniden evlere sıçradı. Bakan yangına yönelik çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyururken evlerini terk eden vatandaşlar alevlerin söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

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HATAY'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu.

Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

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