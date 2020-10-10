Uşak'ta kışın eksi 18 derecenin olduğu 1000 metre yükseklikte muz üretimine başlandı

Jeotermal su ile ısıtılıyor

"Biz şimdi buradan 30 ağaçtan muz hasadını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir ilk yapılıyor burada. Öncelikle buranın rakımı 1000. Bu rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor. Onun yanında jeotermal kaynaklarla ve topraksız olarak muz üretimi yapılıyor. Bunlar çok önemli. Biz üreticilerimizi her zaman destekliyoruz. İnşallah daha da ileri gidilir. Hayırlı uğurlu olsun."