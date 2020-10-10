Uşak'ta kışın eksi 18 derecenin olduğu 1000 metre yükseklikte muz üretimine başlandı
UŞAK'ın Banaz ilçesinde yaklaşık 1000 metre rakımdaki jeotermal serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen muzların hasadı yapılıyor. İlk hasattan elde edilen 1350 kilogram ürün İstanbul'a satışın yapıldı.
İlçede kurulu seralarda domates ve çilek üretimi yapan Birlik Ziraat firması yetkilileri, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikteki Hamamboğazı bölgesinde jeotermal su ile ısıtılan ve topraksız tarım yöntemleri kullanılan seraya mart ayında 30 muz ağacı dikti.
Firma yetkilileri, meyve veren ağaçlardan hasada başladı. Hasada katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine Uşak'ın iklim ve toprak özellikleri bakımından tarıma çok elverişli bir bölge olduğunu söyledi. Hamamboğazı bölgesindeki sıcak su kaynaklarının serada tarım yapılmasını kolaylaştırdığına dikkati çeken Kocabıyık, şöyle konuştu:
Jeotermal su ile ısıtılıyor
"Biz şimdi buradan 30 ağaçtan muz hasadını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir ilk yapılıyor burada. Öncelikle buranın rakımı 1000. Bu rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor. Onun yanında jeotermal kaynaklarla ve topraksız olarak muz üretimi yapılıyor. Bunlar çok önemli. Biz üreticilerimizi her zaman destekliyoruz. İnşallah daha da ileri gidilir. Hayırlı uğurlu olsun."
30 fide meyve verdi
Serada yetiştirdikleri 30 fidenin de meyve verdiğini anlatan Birlik Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da denemenin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.