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Zonguldak'ta sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı iki gün sonra ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mesut Dereçiçeği, (35) boş dükkan içinde ölü bulundu. Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarken, ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.

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Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmış

Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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