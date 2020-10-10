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Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi’nde yüzde 77 istihdam başarısı sağlandı

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi' kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin istihdam edildiğini duyurdu.

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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için çeşitli alanlarda İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenleyerek eğitimler verdiklerini ve bu kapsamda Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile 8 bine yakın kişiye eğitim sunulduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin istihdam edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bu proje ile Mesleki Eğitim Kurslarının standartlarını daha da yükselterek, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel nitelikte eğitimler geliştirdik. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul’da daha sonra Ankara’da bilişim alanında eğitimler verdik" dedi.

"8 bine yakın kişiye eğitim verdik"

2015 yılında hayata geçirilen Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi’nde bilişim sektörüne yönelik mesleklerde eğitimler verildiğini belirten Bakan Selçuk, "Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uzmanlığı, Web ve Mobil Programlama, Siber Güvenlik Uzmanlığı, Bulut Bilişim Uzmanlığı mesleklerinde toplam 8 bine yakın kişiye eğitim verdik" diye konuştu.

Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Uzmanı Projesi’nden yararlanmak isteyen kişilerin ilgili alanlarda lisans veya ön lisans mezunu olması gerektiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Böylece eğitimlerin daha kaliteli bir şekilde uygun hedef kitleye verilmesini sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

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