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Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

Kırgızistan’da göstericilerin cezaevinden çıkardığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in yeniden tutuklandığı belirtildi.

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Kırgızistan’da başlayan protestolarda destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, güvenlik güçleri tarafından bugün yeniden tutuklandığı belirtildi.

Kırgızistan'da geçen Pazar günü 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimleri sonrası seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri başkent Bişkek'te seçim sonuçlarını protesto etmişti.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) ise Salı günü polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Çıkan olaylarda göstericiler siyasi mahkumların kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi’ndeki cezaevine giderek, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i, eski Başbakan Sapar İsakov’u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov’u cezaevinden çıkarmışlardı.

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