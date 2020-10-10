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ABD ile Çin arasında peruk krizi: Piyasada satılan peruklar "Uygurlu Türklere ait" iddiası

Demirören Haber Ajansı

ABD’de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve kadınların rağbet gösterdiği “Siyah Altın" olarak adlandırılan perukların, Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi.

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ABD ile Çin arasında artan teknoloji gerilimine, bu kez de peruk eklendi. ​ABD’de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve Çin'den ithal ettiği “Siyah Altın" olarak adlandırılan perukların Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu iddia edildi. 

Peruklar Uygurlu Türklere ait

ABD Ticaret Bakanlığı'nın son dönemlerde Çin’den tedarik edilen peruk benzeri ürünlerin, 2 milyon Uygur ve diğer etnik azınlıkların toplama kamplarında gözaltına alındığı sırada gösterdiği artışa dikkat çekti. ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'deki saç ürünü satan bir çok işletmedeki peruklarına , Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında yaşayan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın Çin'in ürettikleri ürünleri inceleme altına aldığı ve Çin'e konuyla ilgili uyarıda bulunduklarını belirtti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması, geçen aylarda Çin’de üretilen 800 bin dolar değerinde 13 ton saça el konulduğunu ifade etti. 

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