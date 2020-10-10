Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.