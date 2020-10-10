Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
İSTANBUL Samatya Sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
İstanbul Samatya’da balıkçı teknesi battı. İçerisinde 13 kişinin bulunduğu tekne fazla balığı kaldıramadı. Dengesiz yükleme de tekneyi alabora etti. Batan teknede 2 balıkçı hayatını kaybetti. O teknede büyük bir can pazarı yaşandı.
Ters dönen teknenin içinde saatler bekledi mucize kurtuluş anı için tıklayın
Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu. Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu. Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama
Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.
İçerisinde 13 kişinin bulunduğu ve alabora olarak batan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Çelik yaşadıklarını anlattı.