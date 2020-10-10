Kaan Ayhan'ın 'sakatlık' paylaşımına Şenol Güneş'ten sitem

Almanya karşısında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan, Rusya maçında forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Kaan'la ilgili, 'Almanya’da bıraktık. Oradan kendi takımına dönecek.' diyerek bir de sitemde bulundu.

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UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda savunma oyuncusu Kaan Ayhan, milli takım kampından ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Kaan Ayhan, Rusya karşısında forma giyemeyecek.

Şenol Güneş, Kaan Ayhan’ın sakatlığı ile ilgili TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Evet, Kaan Ayhan bizimle birlikte değil. Maçta adalesinde gerilme olmuştu. Almanya’da bıraktık. Oradan kendi takımına dönecek. Sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Kaan Ayhan kendisi açıkladı sakatlığını, karışmayalım biz ona. Biz açıklamıyoruz, o açıklıyor. Oyuncular bazen böyle yapıyor, sosyal medyayı kaldıracağız bundan sonra artık” dedi.

22'nci randevu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki üçüncü maçında 11 Ekim tarihinde Rusya ile karşılaşacak.

Başkent Moskova’daki Dinamo Merkez Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

A Millî Takımımız, Rusya ile bugüne kadar 9’u özel maçta olmak üzere 21 defa karşılaştı. Rusya’yı 3 defa mağlup eden A Millîler, 4 defa berabere kaldı, 14 defa ise mağlup oldu. Millîler Rusya’ya karşı 10 gol kaydederken, kalesinde ise 37 gol gördü.