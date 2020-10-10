Hakkari'de 4 çocuk babası itfaiye erinin talihsiz ölümü

HAKKARİ'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen itfaiye eri Rıfat Atabak (40) kaldırıldığı hastanede öldü.Abone ol
Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü'nde yaşayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli Rıfat Atabak (40), bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü.
İhbar üzerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atabak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
4 çocuk babası Rıfat Atabak’ın cenazesi, Altınsu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada