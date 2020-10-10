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Hakkari'de 4 çocuk babası itfaiye erinin talihsiz ölümü

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen itfaiye eri Rıfat Atabak (40) kaldırıldığı hastanede öldü.

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Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü'nde yaşayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli Rıfat Atabak (40), bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü.

İhbar üzerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atabak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

4 çocuk babası Rıfat Atabak’ın cenazesi, Altınsu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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