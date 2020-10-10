Fatih Tekke'den maçın orta hakemine tepki: Canımı sıkma'

TFF 1'inci lig ekiplerinden İstanbulspor ile Fenerbahçe arasından oynana hazırlık maçında sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Hakem kararına tepki gösteren Fatih Tekke, 'canımı sıkma' diye konuştu.

Abone ol

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Futbolculuğunda gösterdiği performansla Trabzonspor'da bağdaşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının hakemi Aytaç Geçgel'e tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçında İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın hakemi Aytaç Geçgel'e tepki gösterdi. Geçgel'in verdiği bir karar sonrasında saha içine giren Tekke, hakem Aytaç Geçgel'e 'Canımı sıkma' diyerek tepkide bulundu. Tekke, daha sonra sakinleşerek saha kenarına geldi.