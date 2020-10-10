Kendisinden 44 yaş küçük zihinsel engelli kıza tecavüz etti babanın şüphesi ortaya çıkardı
TOKAT'ta, 64 yaşındaki şahıs, kendisinden 44 yaş küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olayın, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında yer almasıyla çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Yaşlı adam hapisten çıktıktan sonra genç kızın peşini bırakmadı, ölü bulundu.
Olay 1 yıl önce engelli genç kızın tatile gitmesiyle başladı. O dönem 19 yaşında olan E.Ş., yazı geçirmek için Ankara'dan Tokat'a babaannesiyle gitti. İddiaya göre, aynı köyde yaşayan Günay M. isimli kişi kendinden 44 yaş küçük %50 zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundu.
Baba şüphelendi: Kızının garip tavırlarından ve psikolojik durumundan şüphelenen baba Enver Şahin, kızını psikoloğa götürdü. Genç kız gittiği psikoloğa tüm gerçekleri gözyaşları içinde anlattı.
Baba Enver Şahin geç kalmadan yüzde 50 zihinsel engelli kızını istismar ettiği iddia edilen 64 yaşındaki Günay M.'den şikayetçi oldu. Baba Enver Şahin'in iddiasına göre şüpheli Günay M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serbest kaldı: Pandemi sürecinde cezaevlerindeki tahliyelerden yararlanan 64 yaşındaki Günay M., geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.