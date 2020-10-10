Kendisinden 44 yaş küçük zihinsel engelli kıza tecavüz etti babanın şüphesi ortaya çıkardı

Olay 1 yıl önce engelli genç kızın tatile gitmesiyle başladı. O dönem 19 yaşında olan E.Ş., yazı geçirmek için Ankara'dan Tokat'a babaannesiyle gitti. İddiaya göre, aynı köyde yaşayan Günay M. isimli kişi kendinden 44 yaş küçük %50 zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundu.