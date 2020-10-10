İzmir'de sahte içki ölümlerinin ardından şok yaratan sözler: 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
İZMİR'de yankı uyandıran sahte içki olayında kent esnafı çok çarpıcı cümleler kullandı. Alsancak'ta aktar dükkanı bulunan Emin Göktekin, bazı aktarların yüksek kar getirdiği için etil alkol sattığını belirterek, 'Biz duyuyoruz, adamlar bu alkol işinden 6-7 ayda villa sahibi oluyor' dedi. Ayrıca polis tarafından baskın yapılan iş yerlerinin aktar ve baharat dükkanı çoğunlukta olduğu öğrenildi.Abone ol
İzmir'de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, baskın düzenlenen 11 iş yerinin birçoğunun aktar ve baharat dükkanları olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin yakınlarının verdiği ifadeler doğrultusunda operasyon yapan polis ekipleri, birçoğu aktar sahibi ve personeli olan 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet yetkilileri, ev yapımı içki yapmak için bu tarz yerlerden etil alkol alan kişilerin ellerindeki malzemeyi kullanmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Konak ilçesindeki köklü aktarlar dükkanlarına gelen bazı kişilerin kendilerine etil alkol satması için teklifte bulunduklarını, ancak bunu kabul etmediklerini söyledi.
"Yüzde 300 kar bırakıyor ve temiz para gözüyle bakılıyor"
Alsancak'ta aktar dükkanı bulunan Emin Göktekin, "İçimizden çıkan bazı aktarlar bu etil alkolleri satmaya başladı. Sattıkları ürünlerin de ne olduğunu bilmiyorlar. Yüzde 300 kar bırakıyor ve temiz para gözüyle bakılıyor. Bizim 4-5 mağazamız olduğu için zamanında bunu bize de teklif edenler oldu. Ancak biz böyle teklifleri kabul etmeye tenezzül edemeyiz, insan sağlığıyla oynayamayız. Biz şifa dağıtıyoruz ve o şekilde ürünler satmaya katiyen karşıyız. Satanları kınıyoruz, çünkü tüm aktarların ismini lekeliyorlar. Dün haberlerde gördük, 18 kişi hastalanmış, ölüler var." dedi.
Etil alkolü neden satmadıkları sorulmuş
Bir diğer işletmeci Murat Akduman ise, "Biz bu etil alkolleri hiçbir şekilde alıp satmayız. Bizim işimiz ayrı, o iş ayrı. Devamlı karşı çıktığımız bir konu. Aktarların sattığını duydum ama kimler satar, kimler satmaz bilemem. Hiçbir alakamız olmadığı ve bu etil alkolü satmaya yönelik bir isteğimiz olmadığı için bu zamana kadar hiç ilgilenmedik. Bizi arayan bazı kişiler etil alkolü neden satmadığımızı, kar marjının çok yüksek olduğunu, çok para kazanabileceğimizi söyledi. Ancak biz bunu ne vicdani ne de hukuki olarak kabul edemeyiz. Elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde 70 yıldır dükkanımızı açıyoruz ve tertemiz bırakıyoruz" diye konuştu.