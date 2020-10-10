İstismarı doktorlar ortaya çıkarmıştı! Çorum'da 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Geçen şubat ayında kalp ameliyatı geçiren 3 yaşındaki R.E.Ş., 3 gün önce evde rahatsızlandı. Anne Z.B.Y., birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. ile birlikte, oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. R.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.