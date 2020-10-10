Fransa'da uçak kazası: Havada çarpışan uçaklarda 5 kişi öldü

FRANSA'dan uçak kazası haberi geldi. İki uçağın havada çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği paylaşıldı.

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Fransa’nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45’de havada çarpıştı. Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü. Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı.

Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

Microlight uçağı hakkında;

Bir veya iki kişilik, çoğunlukla açık kokpite sahip, pervanesi gemilerdeki gibi arkada veya kokpit üstünde yeralan, hava veya su soğutmalı küçük hacimli motoru (yaklaşık 500 cc. gibi) bulunan hobi amaçlı küçük uçaklardır.