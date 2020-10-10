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TFF açıkladı: Statlardaki locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, seyircili maç konusundaki kararını verdi. Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında statlardaki locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır seyircisiz oynanan futbol maçlarıyla ilgili olarak taraftarların beklediği müjdeyi verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 17 Ekim tarihinden itibaren localara seyirci alınacağını belirtildi.

Tüm profesyonel ligleri kapsıyor
TFF'nin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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