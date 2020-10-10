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Kenan Karaman Rusya maçı öncesi konuştu: Anlamlı bir gol oldu

A Milli Takım'ın kemik kadrosunda yer almaya başlayan Kenan Karaman, Rusya maçı öncesi yaptığı konuşmada Almanya maçında kaydettiği gol hakkında konuşarak 'Benim için çok anlamlı bir gol oldu' dedi. Kenan, bu cümlesinde kulübü Fortuna Düsseldörf ile yaşadığı transfer sorunlarını akıllara getirdi.

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Kenan Karaman UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Rusya maçı öncesinde konuştu. "Rusya karşısında zorlu bir maç bizi bekliyor" diyen Karaman, "Onları iyi analiz ettik. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Yarın da son detayları konuşup inşallah buradan galibiyetle ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'ya karşı attığı gole ilişkin Karaman, "Benim için çok anlamlı bir gol oldu. Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada futbol oynuyorum. Ama ülkeme bağlı bir oyuncuyum. Hislerim hep Türkiye'den yanaydı. O yüzden çok güzel bir gol oldu. Takım olarak güzel bir maç çıkardık. Bu sonuçlar bize özgüven veriyor. İnşallah takım olarak böyle devam ederiz." dedi.

"Hepsinin ayrı ayrı kalitesi var"

Milli takımımızın forvet hattındaki oyuncular Cenk Tosun, Burak Yılmaz ve Enes Ünal'a dair düşüncelerini dile getiren Karaman, "Hepsinin ayrı ayrı kalitesi var. Milli takıma seçilen her oyuncu özel oyuncudur. İnşallah herkes performansını maçlarda gösterebilir. En önemlisi bu zaten, bu bizi takım olarak ileriye taşır." ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman Düsseldörf ile transfer konusunda sıkıntı yaşamıştı. Milli oyuncu için Alman ekibi 5 milyon Euro bonservis talebinde bulunmuş transfer olmak isteyen Kenan'ı reddetmişti. Sözleşmeye göre Karaman, Ocak ayında ön protokol imzalayıp 9 ay sonra transfer olabiliyor. Deyim yerindeyse geleceği düğüm haline gelen milli oyuncunun, ancak Düsseldörf sorun çıkartmaktan vazgeçerse Ocak ayında transfer olabileceği belirtilmişti.

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