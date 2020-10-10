Antalya'da Altın Portakal Ödülü'nün sahipleri belli oldu Show TV 'Arıza'dan tanıdık var
ANTALYA'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin töreninde ödül sahipleri belli oldu. Ayrıca film ekiplerinin katıldığı tören için kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı. Öte yandan 'Arıza' dizisinde rol alan Ahmet Mümtaz Taylan 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 57’ncisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Ödül töreninin ise bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleştirildiği paylaşılmıştı.
Tören alanına giden kırmızı halıda ise her sene olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü.
Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.
Kırmızı halıda yürüyen 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin oyuncusu Pınar Deniz, kırmızı kıyafetiyle göz doldurdu. Deniz, “Festival benim için çok güzel geçti. Pandemi döneminde böyle nefes alır gibi oldum. Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. Benim ilk festivalimdi bu yüzden çok heyecanlıyım" dedi.