Kuzey Kore askeri geçitte ilk kez tanıttı: Yeni balistik füzesi Pukguksong 4-A

KUZEY KORE'de, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da askeri geçit düzenlendi. Yapılan törende, yeni kıtalararası balistik füzeler sergilendi. Aralarında, ilk kez kendisini gösteren Pukguksong 4-A adlı dev füze de yer aldı.

Abone ol

Her yıl 10 Ekim’de kutlanan İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzeler sergilendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un konuştuğu törende boy gösteren füzelerin arasında şimdiye kadar hiç görülmeyen Pukguksong 4-A adlı dev füze dikkat çekti.

Güney Kore ordusu, geçit töreninin bu sabah şafak vakti yapıldığını bildirdi, bu nedenle Kuzey Kore’nin Kore Merkez Televizyonu KCTV tarafından yayınlanan görüntünün bu sabahın erken saatlerinde düzenlenen törenin kaydı olduğu düşünülüyor.

"Ülkemizde hiç koronavirüs vakası yok"

Törende açıklamalarda bulunan Kim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine değinerek ilk olarak ülkesinde hiç Kovid-19 vakası bulunmadığını ve bu yüzden müteşekkir olduğunu söyledi. Kim Jong-un, ayrıca dünyadaki Kovid-19 hastaları için üzüntüsünü de belirterek hepsinin iyileşmesiyle ilgili iyi dileklerini aktardı.

Kuzey Kore'nin dünyada Kovid-19 salgınıyla birlikte aynı zamanda doğal afetlerle de boğuşan tek ülke olduğunu söyleyen Kim Jong-un, tüm çabalarına rağmen yurttaşlarının çektiği sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını vurguladı.

"Salgından kurtulmanın tek yolu sosyalizm"

Salgının biteceğini ve iki Kore halkının el ele tutuşacağını söyleyen Kim, salgından kurtulmanın tek yolunun 'sosyalizm'den geçtiğini kaydetti. Kuzey Kore liderinin, açıklamasında ülkedeki sel felaketinde kurtarma faaliyetlerine katılan askerlerin çalışmalarından söz ederken gözlerinin dolması dikkati çekti.

Canlı yayında çekildiği belirtilen görüntülerde, üzerinde Pukguksong 4-A yazısının bulunduğu dev bir füze boy gösteriyor. ‘Kuzey Yıldızı’ anlamına gelen Pukguksong 4-A şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemişti.

Kuzey Kore daha önce denizaltılardan fırlatılan Pukguksong-1, Pukguksong-2 ve Pukguksong-3 füzelerini geliştirmiş ve geçen yılın Ekim ayında test edilmişti. Pyongyang o zamandan bu yana denizaltılardan fırlatılan füzeleri test etmemişti.