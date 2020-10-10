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Fransa, Avrupa'da koronavirüste 'vaka sayısı' rekorunu kırdı

İhlas Haber Ajansı

FRANSA'da koronavirüs (Covid-19)salgınında son 24 saatte 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Bu durum, ülkede salgının başladığı günden beri en yüksek vaka tablosu olarak kayda geçti.

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Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edildiği, 54 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 718 bin 873’e, toplam can kaybı ise 32 bin 684’e yükseldi. Bakanlık, 928’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 999 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

İlk günden bu yana en yüksek koronavirüs tablosu

Fransa’da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı. Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 20 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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