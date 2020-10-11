Şırnak'ta terör örgütü mensubu patlayıcıyla yakalandı! İçişleri Bakanı Soylu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta örgüt mensubunun el yapımı patlayıcı ile birlikte yakalandığını paylaştı.

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Terör örgütlerine operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken artık bitme tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK, kirli yüzünü yine gözler önüne serdi. Örgüt mensubu olduğu değerlendirilen şahsın yanında bulundurduğu poşetten el yapımı patlayıcı çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından 'akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, terör örgütünün çıyanını' diyerek olayı paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaşımı: