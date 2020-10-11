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Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

AĞRI'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 askerimizin şehit olduğu, 1 askerimizin ise yaralandığı açıklandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 askerimiz yaralandı.

Yaralı askerimiz hastanede şehit düştü

Yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Emre Dokumacı Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi

Çorumlu şehit Emre Dokumacı’nın şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip ilçesinde bulunan baba Hüseyin ve anne Şerife Dokumacı’ya verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı’nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi.

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