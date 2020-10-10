Alaattin Çakıcı 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı. Çakıcı'nın avukatından konuya ilişkin açıklama geldi.

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Alaattin Çakıcı'nın avukatı yaptığı açıklamada, "İstinaf ve temyiz incelemeleri aşamalarından sonra kararın onanması halinde kesinleşecek ve infazı söz konusu olacak" ifadelerine yer verdi. Alaattin Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile avukatı Gökhan Kılıç'ın yaptığı açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Müvekkilim yargılama aşamasında gerek 18 hastalığının bulunması nedeniyle raporlu olduğundan ve gerekse Kovid-19 pandemi şartları nedeniyle ifade verememiştir. Müvekkile ait rapor avukatları tarafından Sayın Mahkemeye ibraz edilmiş ve müvekkilin bir sonraki celse ifadesinin alınması talep edilmiş ise de Sayın Mahkeme süre vermemiş ve müvekkilin ifadesi alınmadan, aleyhine tek bir delil olmaksızın hakkında tecziye kararı verilmiştir.

İstinaf ve temyize gidilecek

Verilen söz konusu bu hüküm Sayın Mahkeme'nin gerekçeli kararının tebliği aşamasından sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na müracaat edilerek istinaf edilecektir. İstanbul bölge adliye mahkemesinin ilgili Sayın Dairesi'nin kararının aleyhe olması durumunda söz konusu karar temyize tabi olduğundan Yüce Yargıtay'a temyize başvurulacaktır. İstinaf ve temyiz incelemeleri aşamalarından sonra kararın onanması halinde kesinleşmiş olacak ve infazı söz konusu olacaktır. Yargılama süreç ve aşamaları arz edilen şekildedir."

Neler yaşandı?

Nisan ayında yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı’nın üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin görülen davasında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Eylül tarihinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutanağa, tutuksuz sanık Alaattin Çakıcı’nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazıldığı, Çakıcı’nın, Bodrum Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği yazıldı.

Mahkeme sağlık raporunu kabul etmedi

Mahkeme, “Sanık Alaattin Çakıcı’nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadığı, son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine” cümlelerini tutanağa yazdı.

17 yıl hapis cezası

Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.