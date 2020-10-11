UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Almanya ve İspanya'nın yüzü güldü

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanan 2 ayrı mücadelede; Almanya Ukrayna'yı mağlup ederken İspanya İsviçre'yi yenerek grupta liderliğe yükseldi.

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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Almanya, deplasmanda Ukrayna'ya konuk oldu. Karşılaşmayı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Ukrayna'nın tek golünü ise penaltıdan 76. dakikada Rusloan Malinovski attı.

Öte yandan A grubundaki diğer karşılaşma olan maçta İspanya, sahasında İsviçre'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Mücadelede FİFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.

Grupta oluşan puan durumu şöyle oldu: