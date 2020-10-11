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Trabzon'da otluk alanda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

İhlas Haber Ajansı

TRABZON'dan yangın haberi geldi. Otluk alanda 3 farklı noktada çıkan örtü yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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