Türk Binbaşı eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak öldürdü! Türkiye iadesini istedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Hüseyin Kurtdere’nin doğum sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yatağa bağlayıp, ağzına çorap tıktığı eşi Nalan Kurtdere'yi öldürmüş ve tutuklanmıştı. Türkiye o binbaşının iadesini istedi.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Hüseyin Kurtdere’nin doğum sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yatağa bağlayıp, ağzına çorap tıktığı eşi Nalan Kurtdere ölü olarak bulunmuştu. Nalan Kurtdere’ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.

Türkiye iadesini talep etti

Türkiye Adalet Bakanlığı, üç ay önce yaşanan trajik olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere’nin Türkiye’de yargılanmasını talep etti. Önceki günkü duruşmada Savcı John Terry, davanın hâkimine Türkiye’nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı’nın ilgilendiğini söyledi.

3 çocuk anneannede

17 Kasım’da yeniden hâkim karşısına çıkması beklenen Kurtdere’nin ABD’deki üç çocuğu ise olay sonrası bu ülkeye giden anneanneleri Hatice Tonbil’e verildi. NATO anlaşması gereği denizaşırı ülkelerde görev yapan bir askeri görevli bir suçla itham edildiğinde hükümetlerin bir davayı devralmalarına izin verildiği belirtiliyor.

Olay nasıl olmuştu?

CENTCOM’un MacDill Hava Üssü’nde Havacı Türk İrtibat Subayı olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Kurtdere (39) polis sorgulamasında kurbanın doğum sonrasında psikolojisin bozulduğunu ve apartmandan çıkmasını önlemek için birkaç defa elleri ve bacaklarından yatağa bağladığını, ağzını da çorap ile tıkadığını itiraf etti. Kurtdere öldürme niyeti olmadığını kendisini yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yapıp polise haber verdiğini belirtti.

Tanık 7 yaşındaki çocuk

CENTCOM sözcüsü Bill Urban, Kurtdere’nin CENTCOM’da bir yıldan biraz fazla bir süredir görev yaptığını söyledi. Yaklaşık 50 ülkeden oluşan koalisyon, 11 Eylül sonrasında cihatçı gruplarla mücadeleye yardımcı olmak için kurulmuştu. Kurbanın 7 yaşındaki kızı, polislere olaya tanık olduğunu, annesinin kırmızı, sarı ve mavi fitnes bantlarıyla bağlandığını ve ağzına çorap tıkandığını ve bunu yaparken de bir başka kişinin Kurtdere’ye yardımcı olduğunu söyledi.

Kaçmasın diye bağlamış

Halen cezaevinde tutulan ve hâkim karşısına çıkmayı bekleyen binbaşı Kurtdere, polise verdiği ifadede kurbanın doğum sonrası depresyona girdiğini iddia etti. Buna göre, MacDill üssünde bir doktor kadına ilaç yazdı, ancak emzirdiği bebeği tepki vermeye başlayınca kadın ilacı kesti.

Kurtdere polise kurbanın tekrar düzensiz davranmaya başladığını ve evi çıplak ayakla terk etmeye çalıştığını söyledi. 23, 24 ve 25 Temmuz’da kurbanı fiziksel olarak kısıtladığını ve ayrılmasını önlemek için çarşaf ve egzersiz bantları kullanarak direnmesine rağmen yatağa bağladığını belirtti.

Uyusun diye suyuna melatonin ilacı katmış

Kurtdere, uyuyabilmesi ve daha iyi hissedeceği ümidiyle suyuna melatonin ilacı kattığını, 25 Temmuz’da yatağa bağlayıp ağzına bir çorap tıkadıktan sonra uyumasıyla bağlarını çözüp yatağa yatırdığını, ancak yataktan kalkamadığını ve zayıf nefes aldığını fark ettikten sonra, uyandırmaya çalışırken öldüğünü ifade etti.