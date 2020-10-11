Hırsızlar bu sefer hayırlı bir iş yaptı! Girdikleri depo sahte içki imalathanesi çıktı

İZMİR’in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, depoya giren iki şüpheliyi yakaladı. Depoda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirdi. İzmir'de sahte içkiden 18 kişi hastaneye kaldırıldı, 6'sı öldü.

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İzmir'de ilginç bir olay yaşandı. Polis, hırsızları yakalamak için girdiği depoda hem hırsızları hem de binlerce litrelik piyasaya sürülmeye hazır sahte içkiyi ele geçirdi. Olay, gece saatlerinde Etiler Mahallesi’nde meydana geldi. Eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Basmane Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal etti. Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu 2 kişiyi yakaladı.

Satışa hazır binlerce litre sahte içki

Binlerce litre şişelenmiş ve piyasaya sürülmek üzere sahte içki ele geçirildi

Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Koliler içerisinde ve depoda dizilmiş halde yüzlerce şişe içerisinde piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içkiye ekipler tarafından el konulurken, adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri çağırıldı.

Depo müdürü gözaltına alındı

Olay Yeri İnceleme ekipleri depo içerisinde incelemelerde bulunurken, hırsızlık şüphelilerinden Recep A., ve Abdullah E., ile depo müdürü olduğu değerlendirilen Süleyman Ö., gözaltına alındı.

İzmir'de sahte içkiden 18 kişi hastaneye kaldırıldı, 6'sı öldü

Öte yandan, İzmir’de sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan 18 kişiden 6’sı yaşamını yitirmişti. Gece saatlerinde Nejdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan’ın (68) ölümü ile sayı 8’e yükseldi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.