3 bin doları ver 'seyid'lik belgesini al! 10 binden fazla sahte 'seyid' var

Şanlıurfa'da bazı din adamlarının 3-5 bin dolara insanalara peygamber soyundan geldiklerini gösteren sahte 'seyitlik belgesi' düzsenledikleri ortaya çıktı. Piyasada 10 bin sahte seyid var...

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Peygamberimiz Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere 'seyid' deniliyor. Seyidlik de belge ile tescilleniyor. Ancak her şeyin olduğu gibi seyitliğin de sahtesini yaptılar. 3 bin doları eren 'seyidlik belgesi' almaya başladı. Türkiye'de yu anda 10 binden fazla sahte seyid olduğu açıklandı.

3-5 bin dolara 'seyid'lik belgesi düzenliyorlar

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün köşesinde verdiği bilgiye göre, Şanlıurfa'da bazı din görevlileri 3 bin 5 bin dolara Peygamberimizin soyundan geldiğine ilişkin sahte ‘Seyit'lik belgesi şeceresi düzenliyor.

Ayrıntılı secere 50 bin dolar

Mısır'dan bu belgeyi alanların faturası ise daha kabarık. 50 bin dolara daha kapsamlı Peygamber soyundan geldiğine ilişkin şecere hazırlanıyor.

'10 bin sahte seyit var'

Seyyidler ve Şerifler Kültür Araştırma Derneği Başkanı Hüseyin Zerraki, “Sahte, 10 binden fazla seyit var. Gerçek seyidlerin kaydı İstanbul Müftülüğü arşivindedir” diyor ve sahte şeyhlere, seyidlere “Dikkat” diyor.