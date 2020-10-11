İzmir'de 2 katlı bina cayır cayır yandı 25 papağan telef oldu

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 katlı çanta imalathanesinde çıkan yangında, iş yerinde bulunan 25 papağan telef olurken, bir kadın itfaiye eri de kendini son anda kurtardı.

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İzmir'in Konak ilçesi Etiler Mahallesi 1269 sokakta, Abdulkadir Aras'a ait olan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi.

Bina, içindeki 25 papağan ile birlikte yandı

Olay yerine uluşan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan iş yerinde bulunan 25 papağının telef olduğu ileri sürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Kadın itfaiye eri son anda kurtuldu

Yangına müdahale eden kadın itfaiye eri, alevlerin kızışmasından dolayı binada kısa süre mahsur kaldı. Ekip arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkan itfaiye eri çalışmalarına devam etti.









































































