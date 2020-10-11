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İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'ın Fox TV'yi bırakmasıyla ilgili çarpıcı açıklama

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları yanıtlayan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın Fox TV'yi bırakmasıyla ilgili, "Ben sabah, o akşam, uzun yıllar devam etmek istiyordum." açıklaması yaptı.

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Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, sürpriz bir şekilde ekrana veda eden ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ayrılma kararıyla ilgili olarak, "Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygılarım nedeniyle böyle bir karar verdim' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize" dedi.

"Birader ben 53 yaşındayım dedi"

Küçükkaya, şunları söyledi: Fatih Portakal kişisel, şahsi ve ailesel bir karar verdi. Aradığımda da bunu anlattı bana. 'Birader ben 53 yaşındayım' dedi ve anlattı, şudur, şudur diye, 'iklimi de biliyorsun' dedi, 'yaşadıklarımızı, sen de yaşıyorsun' dedi. Bunlar bire bir onunla benim 35 dakika yaptığım telefon konuşmasından öğrendiklerim.

"Durum netleşince Fatih'i aradım"

Ben daha önce yayın yönetmeninden öğrendim, sonra devam ettik. Durum netleşince Fatih'i aradım. Fatih şöyle söylüyor; 'Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygılarım nedeniyle böyle bir karar verdim' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize. Ben Fatih'le 7 yıl adeta partner gibi çalıştık. Ben sabah, o akşam. Ben bunun uzun yıllar devam etmek istiyordum. Bu sene olmadı.

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