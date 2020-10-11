Hatice Aslan evli mi boşandığı eşi ve çocuğu kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Ülfet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hatice Aslan instagram hesabından seksi pozlarını paylaştı olanlar oldu. 58 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edildi. Peki bir dönem Renan Kaleli ile evlenen ve Ekin Ergök adında bir çocuğu olan Hatice Aslan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Ünlü oyuncu Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı. Bu paylaşımın ardından Hatice Aslan'ın hayatı merak konusu oldu. Zümrüdüanka dizisinde rol alan Hatice Aslan aslen Sivaslı ve bir çocuk annesi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğini takipçileriyle paylaşan Aslan gönderisine “Seksi” notunu ekledi. Aslan’ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“Oyuncuların estetik yaptırması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Hatice Aslan, “Estetiğe karşı değilim. Ancak bir oyuncunun diş estetiği bile yaptırması canlandıracağı karakterlere sınır koymasıdır. Benim yüzümdeki çizgileri görüyorsunuz. Hiç botoks bile yok” demişti.

Hatice Aslan kimdir:

Dizi ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 9 kardeşten altıncısıdır. Çocukluğu Sivasta geçen Aslan, ilk ve orta öğretimini yine Sivas’ta tamamlamıştır. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Aslan, aynı yıl Devlet Tiyatrosuna girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. 1986–1992 yılları arasında çocuk oyunları ve müzikallerde görev aldı. Ardından Ankara’ya dönen Aslan, bu dönemde Ankara’da çekilen ve çoğunluğunu Devlet Tiyatroları oyuncularının oluşturduğu Ferhunde Hanımlar dizisinde, 7 yıl boyunca Nejla’yı canlandırdı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizlerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı. 2000 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. 2000 yılından beri de İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yer almaktadır.

1.69 metre boyunda ve Balık burcu olan 58 yaşındaki Hatice Aslan’ın Ekin isminde bir oğlu bulunuyor. Aslan, Hakkı Ergök ve Renan Kaleli ile evlilikler yapmıştır. Son dönemde Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mehveş, Bugünün Saraylısı dizisinde Türkan ve Lale Devri dizisinde Zümrüt karakterilerine hayat vermiştir. Aslan, son olarak Kiralık Aşk'ta yer almıştır.

Hatice Aslan’ın ödülleri

– 2009 – 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2009 – 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2011 – 7. River Run Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

– 2011 – 18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)

Tiyatro Oyunları:

– Ölümsüzler

– Kaygusuz Abdal

– Küçük Adam Ne Oldu Sana

– Karacaoğlan

– Müfettiş

– Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

– Erkek Arkadaş

– Azizname

– Çamaşır Hane

Filmleri ve dizileri:

– Vücut – 2012

– Lale Devri – 2010

– Samanyolu – 2010

– Eastern Plays (yaz mevsimi) – 2009

– Üç Maymun – 2008

– Düğün Şarkıcısı – 2008

– Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım – 2007

– Hırçın Menekşe 2003

– A. G. A – 2003

– Hürrem Sultan (Mahidevran Sultan) – 2003

– Kınalı Kar – 2002

– En Son Babalar Duyar – 2002

– Ferhunde Hanımlar – 1993

– Deli Balta – 1993

– Elif'in Rüyaları – 1992