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Fransa’da terör soruşturması! 'Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi' üyesi 9 kişi gözaltına alındı

FRANSA'da bağımsızlık yanlısı9 kişi, Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (FLNC) üyelik ve 'jandarmaya karşı terör saldırısı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Temmuz ayında Korsika'da jandarmayı hedef alan silahlı çatışmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü' üyeliği suçundan 9 kişinin gözaltına alındığı, ardından hakim karşısına çıkarılıp haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

3’ü tutuklu yargılanacak

Korsika’nın iki bölgesinde Salı günü gerçekleşen baskınlar sonucunda yakalanan 9 kişiden 3’ünün tutuklu yargılanacağı açıklandı.

1976’dan beri bağımsızlık için saldırılar düzenliyor

Öte yandan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLNC), 1976’dan beri faaliyet gösteren ve adanın Fransa’dan bağımsız olmasını amaçlayarak saldırılar gerçekleştiren bir örgüt olduğu biliniyor.

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