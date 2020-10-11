Fransa’da terör soruşturması! 'Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi' üyesi 9 kişi gözaltına alındı
FRANSA'da bağımsızlık yanlısı9 kişi, Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (FLNC) üyelik ve 'jandarmaya karşı terör saldırısı' suçlamasıyla gözaltına alındı.Abone ol
Temmuz ayında Korsika'da jandarmayı hedef alan silahlı çatışmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü' üyeliği suçundan 9 kişinin gözaltına alındığı, ardından hakim karşısına çıkarılıp haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
3’ü tutuklu yargılanacak
Korsika’nın iki bölgesinde Salı günü gerçekleşen baskınlar sonucunda yakalanan 9 kişiden 3’ünün tutuklu yargılanacağı açıklandı.
1976’dan beri bağımsızlık için saldırılar düzenliyor
Öte yandan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLNC), 1976’dan beri faaliyet gösteren ve adanın Fransa’dan bağımsız olmasını amaçlayarak saldırılar gerçekleştiren bir örgüt olduğu biliniyor.
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