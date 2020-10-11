Maden şirketlerine yeni ayrıcalıklar! KDV, harç ve kira bedellerinden muaf tutulacak

Gazeteci Pelin Cengiz TBMM'ye sunulan torba kanun teklifini yazdı. Maden şirketleri, KDV, harç ve kira bedellerinden muaf tutulacak, ruhsat süresi dolana faaliyet izni verilecek.

Abone ol

AK Parti’den ruhsat süresi dolan altın madencilerine faaliyet izni, enerji şirketlerine vergi affı başlıklı yazısında Pelin Cengiz 5 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 46 maddeden oluşan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni yazdı.

KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti

Gazeteci Pelin Cengiz, "KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar ve gelir vergilerinde indirimler, Hazine arsalarının yatırım yeri olarak tahsisi, düşük faizli kredi desteği" gibi ayrıcalıklara sahip maden şirketlerine yeni olanaklar geleceğini yazdı.

Cengiz, AK Parti'li milletvekillerinin hazırladığı ve 13 Ekim 2020 salı günü alt komisyonda görüşülmeye başlanacak yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda maden, doğalgaz ve elektrik şirketlerinin, ödemesi gereken KDV'ler, harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden muaf tutulacağını belirtti.

Kamu yararı aranması şartı da kaldırdırılacak

Teklifin şirketlere arazilerin bedelsiz devri ve irtifak hakkında kamu yararı aranması şartını da kaldırdığına dikkati çeken Pelin Cengiz, bazı hallerde verilen cezai yaptırımların da esnetildiğine vurgu yaptı.