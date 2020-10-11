BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  GÜNCEL

Maden şirketlerine yeni ayrıcalıklar! KDV, harç ve kira bedellerinden muaf tutulacak

Gazeteci Pelin Cengiz TBMM'ye sunulan torba kanun teklifini yazdı. Maden şirketleri, KDV, harç ve kira bedellerinden muaf tutulacak, ruhsat süresi dolana faaliyet izni verilecek.

Abone ol

AK Parti’den ruhsat süresi dolan altın madencilerine faaliyet izni, enerji şirketlerine vergi affı başlıklı yazısında Pelin Cengiz 5 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 46 maddeden oluşan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni yazdı.

KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti

Gazeteci Pelin Cengiz, "KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar ve gelir vergilerinde indirimler, Hazine arsalarının yatırım yeri olarak tahsisi, düşük faizli kredi desteği" gibi ayrıcalıklara sahip maden şirketlerine yeni olanaklar geleceğini yazdı.

Cengiz, AK Parti'li milletvekillerinin hazırladığı ve 13 Ekim 2020 salı günü alt komisyonda görüşülmeye başlanacak yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda maden, doğalgaz ve elektrik şirketlerinin, ödemesi gereken KDV'ler, harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden muaf tutulacağını belirtti.

Kamu yararı aranması şartı da kaldırdırılacak

Teklifin şirketlere arazilerin bedelsiz devri ve irtifak hakkında kamu yararı aranması şartını da kaldırdığına dikkati çeken Pelin Cengiz, bazı hallerde verilen cezai yaptırımların da esnetildiğine vurgu yaptı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatay'daki yangından geriye kalan acı manzaralar gün ağarınca ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: 3 yıl boyunca seçim olmayacak
İzmir’de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
3 bin doları ver 'seyid'lik belgesini al! 10 binden fazla sahte 'seyid' var
Türk Binbaşı eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak öldürdü! Türkiye iadesini istedi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Ekim'in 15'inden itibaren bütün koronavirüs rakamları açıklanacak
Muammer Kaddafi'nin 160 milyon euroluk kayıp serveti Fransa'da yaşayan Türk çiftteymiş!
ÖNCEKİ HABERLER
Merve Dizdar eşi kim bakın kiminle evli çıktı
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi! Oy verme işlemi başladı
Osman Kavala'nın kayıplara karışan telefonu imha ettiği düşünülüyor
Gürhan Altundaşar aslen nereli yaşı kaç Gürhan Altundaşar kimdir?
Erzincan'da korona hastası hastaneden kaçmak isterken balkondan düşüp yaralandı
HES kodu nasıl alınır SMS ile HES kodu alma paralı mı?
Yorumlar