Milli Savunma Bakanlığı'ndan dünyaya çağrı! Ermenistan'a karşı sesinizi yükseltin

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden ve Azerbaycan'ın Gence kentine saldıran Ermenistan'a sert tepki gösterdi. Dünyaya da Ermenistan konusunda çağrı yaptı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.
Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2020
Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.
Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir. pic.twitter.com/XdkZJtK2BW
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